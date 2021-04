Amazonas Energia pode ser condenada por danos ao meio ambiente; Entenda

Manaus/AM - O Ministério Público do Amazonas (MPAM), por meio da Promotoria de Justiça de Nova Olinda do Norte, ajuizou Ação Civil Pública requerendo a condenação da Amazonas Energia por danos morais causados ao meio ambiente no município, em razão do vazamento de mais de 30.000 litros de óleo diesel, proveniente do tanque da Usina Termoelétrica da empresa. O fato ocorreu no dia 7 de agosto de 2017, causando poluição ambiental na nascente do Igarapé Uruçuncanga.

Segundo o Promotor de Justiça Kleyson Nascimento, o óleo proveniente de um tanque da Usina Termoelétrica contaminou a água, o solo, e a vegetação de 2629 Km2, prejudicando os moradores do entorno devido ao odor forte, com risco de estender-se para outras áreas a jusante do corpo hídrico e causando poluição por degradação da qualidade ambiental e da biodiversidade.

Caso seja condenada ao pagamento de indenização patrimonial e extrapatrimonial, o valor vai ser destinado ao Fundo Estadual de Meio Ambiente do Amazonas, para ser utilizado em ações ambientais no interior do Amazonas.