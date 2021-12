Amazonas Energia é condenada a pagar R$ 550 mil a vítimas de choque elétrico

Durante a instrução, a Amazonas Energia alegou que não houve ilegalidade e tentou se isentar de toda a responsabilidade do acidente, justificando que a fatalidade ocorreu por causa da chuva e do vento forte, além de muitas ligações clandestinas.

A Amazonas Energia foi condenada e terá que pagar cerca de R$ 550 mil para famílias de duas vítimas que morreram eletrocutadas em Presidente Figueiredo, no interior do Amazonas, em maio de 2016. A sentença foi proferida pelo juiz Roger Paz de Almeida.

