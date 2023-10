Amazonas é representado no 14º Congresso Nacional da Concut

Manaus/AM - Nesta semana, o Sindechrsam (Sindicato dos Empregados do Comércio Hoteleiro, Bares, Restaurantes e Similares do Amazonas), está representando o Amazonas na edição do 14° Concut (Congresso Nacional da CUT), que acontece em São Paulo. Com o tema “Luta, direitos e democracia que transformam vidas”, o evento reúne dirigentes de todo país.

O objetivo central do encontro é debater em torno da conjuntura social, econômica e política, estratégias e elaborar um plano de lutas para fazer frente aos desafios que estão colocados para a classe trabalhadora, para o movimento sindical e para o povo brasileiro.

Os temas que vão desde o protagonismo da central na pauta dos trabalhadores até a construção de saídas para a desigualdade, o Congresso também é um momento de encontro e de trocas culturais e regionais.

A diretoria do Sindechrsam representada pelo presidente Gerson Almeida, destacou que o evento é um importante aliado para reforçar a relevância dos direitos trabalhistas e fortalecer ainda mais a atuação das entidades representativas na garantia desses benefícios.

“A importância dessa representatividade em mais um Congresso é fundamental, pois fortalece cada vez mais os inúmeros direitos à classe trabalhadora bem como a garantia de seus direitos sociais que favoreçam o ambiente de trabalho”, corroborou.

É no Concut que são aprovadas as resoluções políticas, organizativas e sindicais que orientam as ações da Central e suas entidades filiadas entre um evento e outro, e também é eleita sua direção e executiva nacional.

Ao longo dos dias do Concut são feitas mesas temáticas com participação de especialistas (economistas, políticos, autoridades em direitos trabalhistas, juristas, entre outros), sobre os temas que permeiam os debates. O intuito é contribuir com as estratégias de luta e ações a serem definidas para o período seguinte.

O evento se destaca por ser este o ano em que a CUT celebra seus 40 anos de existência e de luta em defesa dos trabalhadores e das trabalhadoras e, é o primeiro ano de um novo governo de Luiz Inácio Lula da Silva como presidente do Brasil.

A CUT é a maior central sindical do Brasil e quinta maior do mundo, com 3,9 mil sindicatos e 7,9 milhões de trabalhadores em sua base.