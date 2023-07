Amazonas é o estado mais rápido do país na abertura de empresas

Manaus/AM - Amazonas se destaca como o estado mais rápido do país na abertura de empresas durante o mês de junho. Segundo o painel mensal do Mapa do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, os empreendedores do Amazonas levam, em média, apenas 7 horas e 3 minutos para abrir um novo negócio.

Essa conquista representa um avanço significativo para o estado, que anteriormente ocupava o segundo lugar no ranking nacional, com um tempo médio de 8 horas para o processo de abertura de empresas.

A presidente da Junta Comercial do Estado (Jucea), Maria de Jesus Lins, enfatizou que essa conquista é resultado de um trabalho em equipe e parceria com os órgãos integrados à Redesim, bem como com as prefeituras do interior do estado. Ela ressaltou que a intenção é continuar otimizando a análise dos processos de registro, consolidando o Amazonas como líder em empreendedorismo no país.

O boletim considera os municípios integrados à Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios (Redesim) e calcula o tempo gasto pelos órgãos integrados na análise das solicitações de viabilidade do nome empresarial, endereço e processamento dos dados de registro nas Juntas Comerciais e órgãos de inscrição tributária. Vale destacar que o Amazonas possui todos os seus 62 municípios integrados à Redesim.

É importante ressaltar que o tempo que o cidadão leva para apresentar a documentação aos órgãos públicos entre as etapas do processo não é contabilizado. Além disso, as solicitações de alvarás, licenças de empresas e inscrições de Microempreendedor Individual (MEI) também não são consideradas, principalmente para atividades de baixo risco que são dispensadas dessas exigências.