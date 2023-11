Amazonas divulga data para início da vacinação contra a influenza

A vacinação segue até dia 12 de dezembro. A partir deste ano, a Campanha de Vacinação contra Influenza no Amazonas passa a ser realizada no 2º semestre, em novembro, atendendo o período sazonal de infecções por influenza que estão associados aos períodos de maior umidade.

A vacina será ofertada para crianças a partir dos 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, puérperas (após parto até 45 dias), trabalhadores da saúde, professores do ensino básico e superior, povos indígenas, idosos com 60 anos ou mais, profissionais das forças de segurança e salvamento e das Forças Armadas, pessoas com deficiência permanente e caminhoneiros.

Manaus/AM - A vacina contra a influenza está disponível a partir do dia 13 de novembro, conforme o informou o A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM).

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.