Amazonas discute abastecimento de oxigênio para enfrentamento da Covid-19

Manaus/AM - A Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) realizou reunião, nesta sexta-feira (23), com representantes da empresa White Martins, fornecedora de oxigênio (O2) ao Estado, para tratar do Plano de Contingência Estadual para enfrentamento da pandemia de Covid-19, especificamente, do abastecimento de oxigênio à rede estadual de saúde.

A SES-AM solicitou respostas técnicas em relação a um ofício prévio encaminhado no dia 16 deste mês, pelo Núcleo de Modernização da Infraestrutura da Saúde (Infrasaúde), para que a empresa informe, oficialmente, a capacidade de aquisição e logística de transporte de oxigênio de outros estados ou países vizinhos, com o objetivo de complementar a produção diária já instalada na unidade de Manaus, considerando a possibilidade de aumento do consumo, caso ocorra uma nova onda da doença.

Na ocasião, a White Martins apresentou a capacidade de produção diária de 36 mil metros cúbicos de oxigênio e de armazenamento de até 270 mil metros cúbicos, em seis tanques, instalados no seu parque fabril que possui atualmente duas plantas em plena produção na unidade de Manaus.

Oxigênio

O consumo atual de O2 medicinal no Estado é em torno de 18 mil metros cúbicos nas redes pública e privada. Além da White Martins, as empresas Carbox, com produção estimada em 8 mil metros cúbicos por dia, e Nitron, que importa oxigênio de outro Estado para abastecer a sua rede de clientes, são fornecedores de O2 no estado.

A estratégia de geração independente de oxigênio, traçada no Plano de Contingência, inclui o cronograma de implantação de usinas em todo o Estado com a meta de somar 75 unidades em operação, com capacidade de produção total por dia de 35.640 metros cúbicos de O2.