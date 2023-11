Amazonas destaca ações contra malária em dia de enfrentamento da doença

“Esse dia nos chama para uma mobilização contínua, até porque nosso estado concentra metade dos casos confirmados no Brasil. Então esse 6 de é mais uma oportunidade de nos mobilizar para continuar o enfrentamento dessa doença” destacou, o chefe do DVA, Elder.

O monitoramento da doença é realizado pelo Departamento de Vigilância Ambiental (DVA) da FVS-AM e por meio do Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica (Sivep-Malária), o Amazonas registrou, de janeiro a outubro deste ano, 45.333 casos confirmados da doença. Durante o mesmo período do ano passado, foram 47.413 casos, uma redução de 4,38% da malária no estado.

Manaus/AM - As ações de combate contra a malária foram destacadas pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM), nesta segunda-feira (6), que é considerado o dia de combate à malária nas Américas.

