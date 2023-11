Amazonas cria medidas de combate ao assédio sexual no esporte após prisão de técnico de vôlei

Manaus/AM - Em uma iniciativa conjunta, a Secretaria de Estado do Esporte e Lazer (Sedel) e a Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM) firmam compromisso em uma força tarefa no combate ao assédio sexual no âmbito esportivo do Amazonas. Com o tema “Assédio Sexual no Esporte é Crime. Denuncie!”, a ação visa conscientizar atletas, treinadores, funcionários e o público em geral sobre a gravidade do tema e promover um ambiente seguro e respeitoso ao setor esportivo.

O anúncio da campanha ocorreu nesta semana, dias após a prisão do técnico de vôlei, Walhederson Brandão Barbosa, de 40 anos, suspeito de estuprar atletas adolescentes em Manaus. Walhederson foi preso na terça-feira (14), ao ser flagrado dormindo com dois adolescentes de 15 anos, que são jogadores da categoria sub 16, comandado por ele.

“O governo do Amazonas por meio da SSP-AM e a Sedel vem trabalhando a muito tempo uma rede de proteção sobre a situação do assédio sexual. É uma bandeira que o governador Wilson Lima tem trabalhado de uma forma muito inteligente, agora integrando o esporte e a segurança pública, com certeza vamos ter uma linha direta para que os atletas possam ser mais protegidos”, disse Jorge Oliveira, secretário da Sedel.

O plano de ação abrange diversas estratégias, desde uma campanha interna de sensibilização, com a instalação de faixas e distribuição de materiais gráficos em instalações esportivas, campanha com a participação de atletas do alto rendimento, até a criação de um aplicativo para denúncia.

“Vamos trabalhar para estar próximos aos jovens. Ainda no início de 2024 queremos disponibilizar um aplicativo, que, além de canal para denúncia, servirá para o jovem como apoio para o entendimento do que é o crime de assédio e seus direitos, além de projeção de carreira profissional”, disse o Coronel Vinícius Almeida, secretário da SSP-AM.

Além disso, medidas concretas serão implementadas para a proteção dos projetos esportivos, com a criação de protocolos de segurança e treinamento específico para coordenadores e gestores lidarem diante das denúncias e protegerem as possíveis vítimas.

A campanha utilizará amplamente as redes sociais para disseminar informações educativas, depoimentos e contatos para denúncias. Simultaneamente, comunicados e material informativo serão enviados via e-mail para todos os funcionários e atletas vinculados à Secretaria.