Amazonas confirma 8 casos de varíola dos macacos; total chega a 89

Tratam-se de 08 pessoas do sexo masculino, na faixa etária de 23 a 35 anos. O início dos sintomas ocorreu no período entre 01 a 15 de setembro de 2022. Os principais sintomas foram: febre, cefaleia, erupção cutânea, tosse, astenia/fraqueza, edema peniano e linfadenopatia localizada.

Manaus/AM - O Amazonas confirmou mais 8 casos de varíola dos macacos, em pacientes residentes em Manaus. De acordo com informações da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS), os exames laboratoriais dos pacientes foram confirmados nesta sexta-feira (23).

