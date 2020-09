Amazonas confirma 767 casos novos de Covid-19

Manaus/AM - O Amazonas alcançou o total de 132.697 casos de Covid-19, nesta terça-feira (22), com mais 767 pessoas contaminadas no Estado, conforme o Boletim Diário Covid-19 da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM). O número de mortes subiu para 3.967, com mais três óbitos confirmados, sendo apenas um registrado nas últimas 24 horas.

Na capital, de acordo com dados da Prefeitura de Manaus, nesta segunda-feira (21), foram registrados 47 sepultamentos e 11 óbitos em domicílio. O boletim acrescenta ainda que 16.088 pessoas com diagnóstico de Covid-19 estão sendo acompanhadas, o que corresponde a 12% dos casos confirmados ativos.

Internações

Entre os casos confirmados de Covid-19 no Amazonas, há 297 pacientes internados, sendo 202 em leitos clínicos (76 na rede privada e 126 na rede pública), 91 em UTI (48 na rede privada e 43 na rede pública) e quatro em sala vermelha, estrutura voltada para assistência temporária para estabilização de pacientes críticos/graves para posterior encaminhamento a outros pontos da rede de atenção à saúde.

Há ainda outros 61 pacientes internados considerados suspeitos e que aguardam a confirmação do diagnóstico. Desses, 46 estão em leitos clínicos (33 na rede privada e 13 na rede pública), 13 estão em UTI (11 na rede privada e dois na rede pública) e dois em sala vermelha.

Municípios

Dos 132.687 casos confirmados no Amazonas até esta terça-feira (22/09), 47.977 são de Manaus (36,16%) e 84.710 do interior do estado (63,84%).

Além da capital, os 61 municípios têm casos confirmados: Coari (7.019); Parintins (4.702); São Gabriel da Cachoeira (4.242); Manacapuru (3.878); Tefé (3.616); Humaitá (3.249); Lábrea (2.682); Barcelos (2.596); Eirunepé (2.262); Itacoatiara (2.112); Santa Isabel do Rio Negro (2.095); Presidente Figueiredo (2.102); Iranduba (1.940); Tabatinga (1.837); Ipixuna (1.824); São Paulo de Olivença (1.714); Benjamin Constant (1.577); Maués (1.564); Careiro (1.491); Rio Preto da Eva (1.432); Manicoré (1.409); Pauini (1.343); Autazes (1.298); Boca do Acre (1.288); Santo Antônio do Içá (1.220); Alvarães (1.218); Carauari (1.729); Urucurituba (1.005); Atalaia do Norte (981); Tapauá (970); Barreirinha (964); Guajará (926); Nova Olinda do Norte (931); Itapiranga (859); Fonte Boa (800); Nhamundá (815); Beruri (801); Anori (769); Anamã (753); Borba (710); Amaturá (695); Uarini (694); Novo Aripuanã (688); Urucará (685); Tonantins (612); São Sebastião do Uatumã (607); Itamarati (570); Juruá (510); Maraã (505); Manaquiri (489); Envira (513); Novo Airão (463); Japurá (445); Silves (419); Canutama (398); Jutaí (369); Boa Vista do Ramos (356); Caapiranga (311); Codajás (257); Apuí (213); e Careiro da Várzea (188).

Óbitos

Entre pacientes em Manaus, há o registro de 2.462 óbitos confirmados em decorrência do novo coronavírus. No interior, são 60 municípios com óbitos confirmados até o momento, totalizando 1.505.

A lista inclui Manacapuru (155); Parintins (127); Coari (107); Tefé (85); Tabatinga (81); Humaitá (76); Itacoatiara (68); Iranduba (56); São Gabriel da Cachoeira (56); Benjamin Constant (40); Lábrea (37); Autazes (36); Manicoré (34); Maués (33); Presidente Figueiredo (25); Barcelos (25); São Paulo de Olivença (25); Santo Antônio do Içá (25); Nova Olinda do Norte (24); Borba (23); Rio Preto da Eva (20); Manaquiri (20); Fonte Boa (19); Careiro (19); Jutaí (16); Santa Isabel do Rio Negro (16); Tonantins (15); Carauari (15); Guajará (14); Alvarães (14); Nhamundá (13); Boca do Acre (13); Barreirinha (12); Novo Aripuanã (12); Anori (11); Uarini (11); Eirunepé (10); Beruri (10); Amaturá (10); Itapiranga (8); Juruá (7); Urucurituba (7); Novo Airão (7); Caapiranga (7); Urucará (7); Itamarati (6); São Sebastião do Uatumã (6); Tapauá (5); Silves (5); Ipixuna (5); Careiro da Várzea (4); Pauini (4); Atalaia do Norte (4); Maraã (4); Codajás (4); Boa Vista do Ramos (2); Envira (2); Japurá (1); Apuí (1) e Anamã (1). Permanece sem óbitos registrados: Canutama.