Amazonas chega a 8 milhões de doses de vacina contra Covid aplicadas

Manaus/AM - O Amazonas alcançou a marca de 8 milhões de doses de vacina aplicadas contra a Covid-19 com cobertura de 70,8% do esquema vacinal primário (1ª e 2ª dose ou dose única) na população contemplada com a vacinação, que é de 3 anos ou mais.

Foram aplicadas 1,4 milhão de doses de reforço (também conhecida como 3ª dose). Essa 1ª dose de reforço está disponível para a população com 12 anos ou mais e contempla 3.237.161 pessoas no Amazonas.

No ranking dos municípios do Amazonas com maior cobertura vacinal de esquema vacinal primário contra Covid-19, considerando a população contemplada de 3 anos ou mais, estão: Japurá (100%), Ipixuna (100%), Fonte Boa (100%), Silves (100%) e Manaus (78,3%).