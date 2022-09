Amazonas chega a 55 casos confirmados de varíola dos macacos

Manaus/AM - O cenário de casos da varíola dos macacos foi atualizado no Amazonas com a confirmação de mais um caso na quarta-feira (14). Conforme Informe Epidemiológico divulgado pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM), o estado chega ao total de 55 casos confirmados da doença.

O estado já soma 153 notificações, 55 casos confirmados, 72 descartados e 26 em investigação, considerados suspeitos.

Manaus concentra a maioria dos casos no estado, com 54 no total e um em Parintins. A maioria dos infectados são homens, 53, com idade entre 20 a 39 anos. Apenas duas mulheres foram infectadas.