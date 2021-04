Amazonas chega a 352 mil casos de covid-19

Manaus/AM - A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM), por meio do Boletim Diário de Covid-19, edição de nº 366, traz o diagnóstico de 448 novos casos de Covid-19, totalizando 352.312 casos da doença no estado.

Conforme o boletim, foram confirmados 11 óbitos por Covid-19, sendo dez ocorridos no sábado (03) e um encerrado por critérios clínicos, de imagem, clínico-epidemiológico ou laboratorial, elevando para 12.072 o total de mortes.

Na capital, de acordo com dados da Prefeitura de Manaus, neste sábado (03), foram registrados 11 sepultamentos por Covid-19. O boletim acrescenta ainda que 38.902 pessoas com diagnóstico de Covid-19 estão sendo acompanhadas pelas secretarias municipais de saúde, o que corresponde a 11,04% dos casos confirmados ativos.

Seis municípios não atualizaram o sistema de informação para consolidação dos dados do boletim. São eles: Alvarães, Atalaia do Norte, Eirunepé, Novo Aripuanã, Tapauá e Tonantins

Municípios – Dos 352.312 casos confirmados no Amazonas até este domingo (04/04), 161.465 são de Manaus (45,83%) e 190.847 do interior do estado (54,17%).

Além da capital, os 61 municípios têm casos confirmados: Parintins (9.251); Coari (9.218); Iranduba (8.374); Tefé (8.149); São Gabriel da Cachoeira (7.995); Manacapuru (7.563); Itacoatiara (7.457); Humaitá (7.026); Carauari (6.106); Lábrea (5.874); Presidente Figueiredo (5.637); São Paulo de Olivença (4.596); Rio Preto da Eva (4.300); Ipixuna (4.251); Careiro (4.157); Barcelos (4.020); Eirunepé (3.971); Maués (3.871); Manicoré (3.608); Tabatinga (3.216); Itapiranga (2.900); Santa Isabel do Rio Negro (2.686); Alvarães (2.635); Autazes (2.619); Benjamin Constant (2.594); Pauini (2.594); Atalaia do Norte (2.574); Nova Olinda do Norte (2.444); Boca do Acre (2.379); Urucurituba (2.274); Barreirinha (2.225); Novo Airão (2.206); Amaturá (2.060); Beruri (1.990); Urucará (1.977); Codajás (1.947); Envira (1.913); Maraã (1.833); Anori (1.815); Novo Aripuanã (1.755); Santo Antônio do Içá (1.742); Nhamundá (1.706); Uarini (1.703); Tapauá (1.693); Jutaí (1.645); Anamã (1.599); Borba (1.579); Guajará (1.447); São Sebastião do Uatumã (1.407); Fonte Boa (1.384); Manaquiri (1.365); Silves (1.290); Tonantins (1.226); Canutama (1.182); Apuí (1.081); Careiro da Várzea (888); Juruá (887); Itamarati (825); Boa Vista do Ramos (820); Japurá (776) e Caapiranga (542).

Óbitos – Entre pacientes em Manaus, há o registro de 8.444 óbitos confirmados em decorrência do novo coronavírus. No interior, são 61 municípios com óbitos confirmados até o momento, totalizando 3.628.

A lista inclui Manacapuru (299); Parintins (321); Itacoatiara (288); Coari (203); Tefé (168); Iranduba (158); Tabatinga (118); Humaitá (132); São Gabriel da Cachoeira (105); Maués (101); Presidente Figueiredo (88); Autazes (86); Lábrea (69); Benjamin Constant (69); Nova Olinda do Norte (61); Manicoré (74); Careiro (77); Barcelos (54); Rio Preto da Eva (63); Borba (49); São Paulo de Olivença (58); Barreirinha (60); Urucará (48); Santo Antônio do Içá (40); Alvarães (35); Santa Isabel do Rio Negro (47); Manaquiri (42); Carauari (49); Fonte Boa (30); Tonantins (33); Anori (31); Novo Airão (29); Beruri (31); Nhamundá (32); Jutaí (32); Boca do Acre (22); Itapiranga (28); Novo Aripuanã (24); Guajará (22); Urucurituba (31); Tapauá (19); Uarini (22); Eirunepé (22); Ipixuna (17); Pauini (20); Caapiranga (20); Apuí (23); Codajás (18); Silves (22); Amaturá (17); Boa Vista do Ramos (11); Maraã (12); São Sebastião do Uatumã (18); Juruá (14); Canutama (8); Itamarati (9); Careiro da Várzea (22); Atalaia do Norte (8); Japurá (7); Anamã (6) e Envira (6).