Amazonas caminha para 3ª onda da covid-19 que pode durar até 2023

Manaus/AM - A capital do Amazonas caminha para uma terceira onda da covid-19 e para a estabilização do alto número de mortes pela doença, o que deve ocorrer ainda neste mês e se manter no decorrer do ano.

De acordo com o El País, as informações são do mesmo grupo de pesquisadores responsável pelo estudo publicado em agosto de 2020 na revista Nature Medicine que previu a segunda onda em Manaus quatro meses antes de acontecer.

O estudo aponta para um cenário de reinfecção constante e de cerca de 50.000 infectados simultâneos em média, chegando ao pico de 75.000 no mês de junho.

O biólogo Lucas Ferrante, doutorando pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA) e um dos pesquisadores que assinam o estudo, afirma que os dados são preocupantes, já que o quadro pode levar ao surgimento de nova variante, que seja resistente às vacinas já existentes: “Isso é preocupante porque tende a propiciar o surgimento de uma nova variante resistente às vacinas já conquistadas, dentro de seis meses a um ano. Essa situação é gravíssima”, afirmou.

Ainda de acordo com a pesquisa, a recomendação é de lockdown imediato, por um período de 30 dias, paralelo à vacinação, pois caso nada seja feito, o estado viverá o pico da pandemia até 2023.

“É a melhor estratégia do ponto de vista econômico e epidemiológico. Todas as autoridades no Amazonas já foram avisadas, mas preferem a prática de uma necropolítica. Eles sabem das consequências, mas usam a desculpa de conciliar os interesses da economia, sendo que a própria economia sofre com esse abre e fecha. Estamos prevendo mais dois fechamentos este ano. A gente precisa de um lockdown federal”, defende Ferrante.