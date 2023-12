Amazonas aumenta em mais de 60% das coberturas vacinais de rotina

Manaus/AM - A cobertura vacinal no Amazonas aumentou 66,6% em 2023. Houve aumento na imunização de 8 dos 12 imunizantes de rotina disponíveis nos postos de vacinação do estado. Apesar do aumento, a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-RCP), alerta para a necessidade de a população continuar buscando a imunização para manter o esquema vacinal em dia.

Os dados foram divulgados pelo Ministério da Saúde, por meio do Programa Nacional de Imunizações (PNI), e representam os meses entre janeiro e outubro de 2023. As vacinas que apresentaram aumento das coberturas cobertura foram Rotavírus (80,8%), Pentavalente (79,9%), Poliomielite (80,7%), Tríplice viral - dose 1 (85,9%), Tríplice viral - dose 2 (62,1%), Hepatite A (79,8%), Varicela (71,9%) e Febre Amarela (67,7%).

Outros imunizantes

Também fazem parte do esquema vacinal básico os imunizantes contra a BCG (109,2%), Hepatite B (61,1%), Pneumocócica 10 (83,4%) e a Meningocócica C (79,1%) que apresentam redução ou estabilidade em relação ao ano de 2022.

Já a vacinação de tetra viral apresentou cobertura de 0%. Especificamente para esse imunizante, houve desabastecimento no país em 2023 e, no Amazonas, cada um dos 62 municípios avaliou a necessidade local com a realização de estratégias para alcance das coberturas vacinais, priorizando populações de risco.

Coberturas em 2022

As coberturas vacinais de 2022 dos 12 imunizantes de rotina foram: BCG (117,2%), Rotavírus (71,9%), Hepatite B (78,6%), Pneumocócica 10 (86,8%), Meningocócica c (80,4%), Pentavalente (78,6%), Poliomielite (77,4%), Tríplice Viral - dose 1 (78,9%), Tríplice Viral - dose 2 (48,7%), Tetraviral (12,6%), Hepatite A (71,4%), Varicela (60,4%), Febre amarela (62,1%).

Vacinação de rotina

São ofertadas as seguintes vacinas na rotina: BCG (contra a tuberculose); Polio (contra poliomielite/paralisia infantil); Pentavalente (contra a difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e contra a Influenza B); Rotavírus (contra o rotavírus);Febre Amarela (contra a Febre Amarela); Mening C (contra meningite C); Pneumo 10 (contra pneumonia, meningite, otite); Tríplice Viral (contra sarampo, caxumba e rubéola);Tetra viral (sarampo, caxumba, rubéola e varicela);Hepatite A (contra Hepatite A); Varicela (contra Varicela) e Covid-19.