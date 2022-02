Amazonas atinge marca de 100 mil crianças de 5 a 11 anos vacinadas contra covid

De acordo com a diretora-presidente da FVS-RCP, Tatyana Amorim, o avanço na vacinação do público infantil é um desafio. “Aos pais e responsáveis, estamos reforçando estratégias para facilitar o acesso à vacinação contra a Covid-19, então aproveite e vacine sua criança”, reforçou Tatyana.

Manaus/AM - O Amazonas atingiu a marca, até esta segunda-feira (14), de mais de 100 mil crianças com idade de 5 a 11 anos vacinadas contra a Covid-19. Os dados são da Fundação de Vigilância em Saúde Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP). A estimativa do Ministério da Saúde é de que o estado tenha 566 mil crianças nesta faixa etária aptas a receber a vacina para prevenção ao novo coronavírus. No geral, 101.276 doses em crianças de 5 a 11 foram aplicadas, sendo 78.617 na capital e 22.659 aplicadas no interior. Atualmente, todos os municípios possuem doses distribuídas pela FVS-RCP para a aplicação das doses infantis, sendo de responsabilidade das prefeituras a operacionalização da aplicação.

