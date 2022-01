Manaus/AM - O Amazonas apresenta estabilidade em acidentes com animais peçonhentos registrados nos últimos dois anos. No entanto, há maneiras de preveni-los, segundo destaca a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas. Foram 3.154 casos em 2021 e 3.044 casos em 2020.

O animal com maior número de ocorrência é a serpente, com 68% dos casos no ano passado. Ainda em 2021, o segundo maior causador é o escorpião, que ocasionou 489 acidentes ao longo do ano. Entre os demais animais que mais causam os acidentes estão aranha (241), abelha (53) e lagarta (29).

De acordo com o diretor técnico da FVS-RCP, Daniel Barros, para evitar esse tipo de acidentes é importante manter práticas que afastem os animais da área residencial, como vedar soleiras de portas; reparar rodapés soltos e colocar telas nas janelas; telar abertura dos ralos, pias ou tanques e aberturas de ventilação, além de manter limpos quintais.

“Os acidentes com animais peçonhentos são mais registrados no período das vazantes dos rios no Amazonas. Não houve aumento, mas alertamos para a importância de tomar cuidados para evitar a proximidade com esses animais. E, em caso de acidente, procurar imediatamente o serviço de saúde mais próximo”, destaca Daniel.