Amazonas aplicou 6,3 milhões de doses de vacina contra covid até este sábado

Manaus/AM - Dados parciais do Programa Nacional de Imunização apontam que 6.316.604 doses foram aplicadas em todo o estado até este sábado (19), sendo 2.994.436 de primeira dose, 2.415.373 de segunda dose, 59.301 com dose única, 846.841 de 1ª dose de reforço e 653 de 2ª dose de reforço. A informação está disponível no site da FVS-RCP - www.fvs.am.gov.br.

Nesta edição do vacinômetro, a FVS-RCP esclarece que, ao invés de 6.504.970 doses aplicadas, divulgada na sexta-feira (18), a informação atualizada é de 6.316.604 doses aplicadas no estado neste sábado (19).



Doses aplicadas por município – Conforme dados gerenciados pela FVS-RCP, e informados pelas secretarias municipais de saúde de cada cidade do Amazonas, até este sábado (19/02), foram aplicadas as seguintes quantidades de doses, considerando as 1ª e 2ª doses, dose única, 1ª e 2ª doses de reforço: Manaus (3.812.426), Parintins (183.762), Itacoatiara (137.704), Manacapuru (125.709), Tefé (108.580), Iranduba (98.306), Maués (93.626), Coari (87.815), Humaitá (78.044), Tabatinga (77.717), Manicoré (69.962), São Gabriel da Cachoeira (65.844), Lábrea (61.140), Benjamin Constant (59.299), Autazes (57.924), Barreirinha (57.034), Presidente Figueiredo (52.221), Careiro (46.559), Eirunepé (45.655), Boca do Acre (43.066), Carauari (43.041), Borba (42.233), Nova Olinda do Norte (38.664), São Paulo de Olivença (36.019), Rio Preto da Eva (35.202), Nhamundá (33.506), Careiro da Várzea (33.370), Santo Antônio do Içá (32.101), Fonte Boa (29.729), Urucurituba (28.471), Manaquiri (28.148), Boa Vista do Ramos (27.514), Urucará (25.548), Codajás (24.183), Novo Aripuanã (23.986), Jutaí (23.491), Barcelos (23.289), Apuí (22.620), Tonantins (22.223), Envira (21.450), Beruri (21.169), Alvarães (21.007), Silves (20.951), Ipixuna (20.612), Novo Airão (19.588), Santa Isabel do Rio Negro (18.742), Atalaia do Norte (18.425), Tapauá (17.961), Anori (17.576), Itapiranga (16.598), Pauini (16.462), Uarini (16.060), Juruá (15.913), Maraã (15.768), Caapiranga (15.645), São Sebastião do Uatumã (15.533), Guajará (15.208), Canutama (13.692), Anamã (13.582), Amaturá (12.169), Itamarati (12.023), Japurá (4.739).