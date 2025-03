Amazonas analisou mais de 9 mil amostras de água para consumo humano em 2025

Ainda durante 2024, a FVS-RCP distribuiu 5,3 milhões de unidades de hipoclorito de sódio a 2,5% para o enfrentamento de problemas com relação à água para consumo humano nos municípios do Amazonas relacionados a aspectos, como a estiagem.

Nesta quinta-feira (20/03), a equipe de Vigiagua realizou reunião com os municípios participantes do programa em nível municipal, alinhando os indicadores da iniciativa e fazendo um balanço das ações realizadas em 2024.

A análise das amostras inclui a verificação de parâmetros como turbidez, cor, pH e coliformes fecais. Quando são detectadas irregularidades, as ações corretivas são imediatas, com orientações para as autoridades locais sobre os ajustes necessários para a segurança da água consumida.

As ações das equipes municipais incluem coleta de amostras em pontos estratégicos, como sistemas de abastecimento de água e fontes alternativas, como poços artesianos e rios, além de serem realizadas análises laboratoriais rigorosas para verificar a conformidade com os padrões de potabilidade vigentes estabelecidas na Portaria GM/MS nº 888/2021.

O monitoramento realizado pela FVS-RCP, instituição da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), faza o acompanhamento da qualidade da água distribuída à população em 30 municípios do estado que dispõe do programa ativo e operacionalizados pelas Secretarias Municipais de Saúde mediante supervisão e coordenação da vigilância em saúde estadual.

Manaus/AM - Manaus foram ao Programa de Vigilância da Qualidade da Água de Consumo Humano (Vigiagua) da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-RCP), foram analisadas 9.063 amostras de água para consumo humano em 2024. O balanço anual, divulgado nesta quinta-feira (20), destaca o monitoramento contínuo da qualidade da água para consumo humano em municípios do estado.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.