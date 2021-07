“Amazon” agora é um produto genuinamente amazonense

“A Ô Amazon surge com uma proposta muito clara de contribuição e simbiose com o meio em que está inserida. Além de nosso principal produto, temos muita energia aplicada nas ações sociais em Barcelos, apoio à comunidade em nosso entorno, nossos colaboradores e a implacável preservação do meio ambiente”, afirma Cal Jr., fundador e presidente da empresa.

Mais de dez anos depois de ser idealizada, a primeira água fina exclusiva da Amazônia chega ao mercado internacional e agenda o lançamento de sua plataforma de negócios para o segundo semestre de 2021. Genuinamente amazonense e estabelecida no município de Barcelos (a 400 quilômetros de Manaus), a Ô Amazon Air Water é um empreendimento inovador que produz água potável e exclusiva a partir da umidade do ar da Amazônia.

