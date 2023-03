AM está entre os estados do país com aumento de casos de síndromes respiratórias agudas, diz Fiocruz

O estado do Amazonas e a capital, Manaus, assim como o estado e a capital de São Paulo, estão entre os que mais registraram aumento de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) por Covid-19 no país no período de 26 de fevereiro a 4 deste mês, de acordo com o novo Boletim InfoGripe da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) divulgado nesta sexta-feira (10).

No Amazonas, houve o registro de 230 novos casos ontem (9), totalizando 633.419 casos da doença, com a ocorrência de um óbito encerrado por critérios clínicos, segundo o boletim da Fundação de Vigilância em Saúde Dra Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP).

Os dados laboratoriais apontam a associação do aumento de casos de Covid-19, associado ao crescimento simultâneo de casos de gripe por influenza A.

Há o crescimento do número de casos entre a população adulta no cenário nacional, explicou o pesquisador Marcelo Gomes, coordenador do InfoGripe.

Já entre crianças e adolescentes, esse aumento está ocorrendo todas as regiões, enquanto o aumento recente de casos na população adulta está restrito a alguns estados, porém avançando no território nacional.

Ainda não há como fazer uma associação viral clara, a partir dos dados laboratoriais já inseridos nas notificações, para o crescimento expressivo de SRAG observado em crianças e adolescentes (0 a 17 anos) em todas as regiões do país nas últimas semanas.

O boletim aponta para crescimento na tendência de longo prazo (últimas seis semanas) e estabilidade na tendência de curto prazo (últimas três semanas).

Esse cenário de aumento recente de casos de SRAG associados à Covid-19 reforça a importância de adesão à campanha de vacinação, iniciada no dia 27 de fevereiro, para que não gere impacto significativo em termos de casos graves, reforçou o pesquisador Marcelo Gomes, coordenador do InfoGripe.

Nas últimas quatro semanas epidemiológicas, a prevalência entre os casos como resultado positivo para vírus respiratórios foi de 2,8% para influenza A; 3,0% para influenza B; 26,8% para vírus sincicial respiratório (VSR); e 49,7% para Sars-CoV-2 (Covid-19).

Entre os óbitos, a presença destes mesmos vírus entre os positivos foi de 3,9% para influenza A; 3,1% para influenza B; 0,8% para VSR; e 91,4% para Sars-CoV-2.

No total, 18 das 27 unidades federativas apresentam crescimento na tendência de longo prazo (últimas seis semanas) até a SE 9: Acre, Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Roraima, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe.