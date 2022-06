Alvarães é impedido de receber verbas federais; saiba o motivo

Por não disponibilizar informações obrigatórias no portal da transparência, o município de Alvarães não vai receber repasse de recursos da esfera federal, por decisão da Justiça Federal do Amazonas. Com a determinação, a União deve suspender as transferências voluntárias para o município, mantendo apenas os repasses federais relacionados à educação, saúde e assistência social.

A decisão veio em decorrência de ação civil pública movida pelo Ministério Público Federal (MPF) que foi confirmada pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1), em Brasília (DF).

Ajuizada em 2016 pelo MPF, a ação civil pública teve o objetivo de assegurar a implantação correta e a atualização dos dados do portal da transparência em vários municípios do Amazonas e do Brasil, em iniciativa coordenada nacional pela 5ª Câmara do MPF - que trata de questões relativas à defesa do patrimônio público e social -, incluindo o município de Alvarães.

No mesmo ano, a Justiça Federal determinou, em caráter liminar, a implantação do portal com as informações atualizadas, sob pena de multa diária, com responsabilização dos gestores municipais.

Em 2017, a Justiça Federal no Amazonas proferiu a sentença, confirmando a decisão liminar, aumentando o valor da multa diária para R$ 1 mil. Após recurso apresentado pela União ao TRF1, o tribunal decidiu manter a determinação da Justiça Federal no Amazonas, reconhecendo que apenas os repasses destinados à educação, saúde e assistência social poderiam ser destinados ao município.

Em nova verificação, em maio deste ano, no portal da transparência de Alvarães, para avaliar o cumprimento da sentença judicial, o MPF constatou que o município segue descumprindo a legislação e a determinação da Justiça ao não disponibilizar informações importantes relacionadas ao exercício de 2022 e a contratos e licitações.