Alunos na Zona Rural de Manaus começam a estudar nesta segunda-feira

Manaus/M - As aulas em 27 escolas da Prefeitura de Manaus, localizadas na zona ribeirinha do rio Negro, iniciaram nesta segunda-feira (10), para mais de 2 mil alunos. As unidades possuem um calendário diferenciado devido aos fenômenos naturais da cheia dos rios e vazante. Em razão disso, as atividades começam em janeiro e são concluídas em outubro. No total, a Secretaria Municipal de Educação (Semed) conta com 29 unidades de ensino no rio Negro, mas duas passam por reformas e só devem retornar, de forma presencial, ao final deste mês. As escolas atendem crianças da educação infantil, ensino fundamental 1 (1º ao 5º ano) e 2 (6º ao 9º ano), Educação de Jovens e Adultos (EJA) e indígenas. O horário das aulas acontece normalmente como na zona urbana, das 7h às 11h e das 13h às 17h, mas cada unidade de ensino tem autonomia para modificá-lo, desde que cumpra as quatro horas de aula. Transporte Cada escola possui uma lancha escolar que busca os alunos em casa. A embarcação tem capacidade para transportar 20 crianças e todas são equipadas com coletes salva-vidas. A novidade deste ano é que pela primeira vez um monitor acompanha as crianças até chegar à escola.

