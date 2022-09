Alunos de Barco Escola concluem cursos profissionalizantes em Autazes

Cerca de 500 alunos receberam certificado de conclusão de cursos de aperfeiçoamento e qualificação profissional do Barco Escola Senai Samaúma II em Autazes. A cerimônia reuniu os alunos e familiares no Ginásio Poliesportivo Nicolau de Souza Bello, na sede de Autazes, na última quarta-feira (31).

Entre os formandos, José Luiz Albuquerque, 59 anos, indígena da etnia Mura, que habita comunidades em Autazes, Urucurituba e Itacoatiara, recebeu os certificados em Informática Básica e Mecânico de Motores de Popa.

José disse que buscou o Barco Escola 40 anos após realizar o seu primeiro curso profissionalizante na instituição. “A primeira vez que estudei mecânica no Senai foi na Escola Waldemiro Lustoza em Manaus, e quando eu soube que o barco estava vindo para Autazes, decidi saber se havia possibilidade de eu ter uma reciclagem, por conta da minha idade”, explicou o mecânico, ao afirmar que se sentia muito obsoleto em alguns conhecimentos e que, graças a sua nova certificação, melhorou a autoestima.

A costureira Eva Pinheiro Maia, que realizou os cursos de Modista Costureiro de roupas e lingerie, é mãe de sete filhos e empreendedora no ramo da costura há 30 anos e procurou o Senai após os 50 anos de idade. Para ela, o fato de nunca ter realizado um curso que expandisse seus conhecimentos técnicos foi o motivo que a impulsionou a buscar o apoio do Barco Samaúma II.

Para Rogério Pereira, diretor regional do Senai, a ocasião foi um marco tanto para instituição como para o município. “Considero esta cerimônia um ponto de partida e nós do SENAI nos sentimos orgulhosos de poder proporcionar e participar desse momento que será fundamental para o desenvolvimento das pessoas e da indústria no Estado do Amazonas”, destacou.

A adesão de alunos em Autazes levou o diretor técnico do Senai Amazonas, Rafael Lobo, a avaliar a possibilidade de novas ofertas, já que há uma demanda reprimida de pelo menos mil pessoas interessadas em nossos cursos.

No total, o Barco Escola Samaúma II ofereceu21 cursos nas áreas de administração, informática, mecânica, elétrica, eletroeletrônica, vestuário e alimentos. Com carga horária que varia entre 160 e 20 horas, tendo a duração de 5 a 40 dias. Compõem a lista dos cursos ofertados: Assistente Administrativo, Chefia e Liderança, Relações Interpessoais, Qualidade no Atendimento ao Cliente, Mecânico de Motores a Diesel, Mecânico de Motores de Popa, Modista Costureiro, Modista Costureiro de Lingerie, Eletricista Instalador Residencial, Eletricista de Comandos Elétricos, Mecânico de Motocicleta, Mecânica de Manutenção de Chassi, Freios e Suspensão de Motocicletas, Mecânico de Manutenção de Motor de Motocicleta, Eletroeletrônica de Motocicletas, Padeiro, Pizzaiolo, Padeiro de Pães Caseiros, Confeiteiro de Doces e Salgados, Confeiteiro de Bolos Caseiros, Operador de Microcomputador (Informática Básica), e Informática Avançada.