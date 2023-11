Aluna será indenizada após Literatus impedir colação de grau em Manaus

A desembargadora Onilza Abreu Gerth, do Tribunal de Justiça do Amazonas, reformou sentença da 12ª Vara Cível e de Acidentes de Trabalho de Manaus, para determinar que o Centro Literatus forneça o diploma de conclusão de curso de Técnico de Enfermagem da autora, que foi impedida de colar grau por suposta inadimplência, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8 mil. Leia mais em Amazonas Direito.

