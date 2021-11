Aluna da Ufam representa Brasil em encontro internacional com prêmio Nobel

Manaus/AM - A estudante Lídia Auriane de Carvalho Lima, do curso de Engenharia Mecânica da Universidade Federal do Amazonas (Ufam) fez história para a instituição, a região Norte e o Brasil.

Indicada pela Ufam, ela foi selecionada pela Academia Brasileira de Ciências para participar do evento internacional denominado “Diálogo Nobel da América Latina e Caribe”, com o Nobel de Química em 2016, o holandês Bernad Feringa, ocorrido hoje (16).

Feringa é pesquisador na área de química orgânica, nanotecnologia e catálise assimétrica, recebeu o prêmio Nobel por seus trabalhos moleculares.

Lídia é filha da professora Eliza Carvalho e do empreendedor Luiz Lima e foi indicada pela Ufam e selecionada pela Academia Brasileira de Ciências, www.abc.org.br/.

Em entrevista divulgada no site da Ufam, a discente contou, antes de participar do evento, que a indicação fortaleceu seu anseio de investir na carreira científica.

Ao pesquisador premiado, Lídia perguntou qual solução para a ciência e educação que o novo governo que será eleito no Brasil ano que vem deveria propor para causar um efeito dominó positivo na ciência.

Feringa disse que quando se educa bem os jovens para ter um pensamento aberto e crítico, em todas as disciplinas, se contribui para fazer melhor as coisas na área do educação e da ciência. “Conhecimento é poder e ele será mais importante ainda no futuro”, afirmou ele, que respondeu longamente à pergunta da amazonense.

Lídia Lauriane iniciou sua vida acadêmica aos 16 anos na Universidade Federal do Amazonas (Ufam) onde se formou no curso de Letras e lecionou por 4 anos em escolas públicas do estado do Amazonas.

Atualmente, é aluna do curso de Engenharia Mecânica da Ufam e no campo da pesquisa, a já desenvolveu 3 projetos de pesquisa na área de Engenharia Mecânica. Um dos projetos de pesquisa estuda a otimização de um ciclo Rankine Orgânico para geração de energia mais limpa a partir da biomassa do fruto do açaí.



A pesquisadora acredita que é preciso pensar fora da caixa, com cabeça aberta para inovar e ser um diferencial para contribuir com o desenvolvimento e crescimento de sociedade mais sustentável.