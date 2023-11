Alok vai receber maior honraria entregue pela Assembleia Legislativa do Amazonas

De acordo com o texto do projeto, o cachê integral foi destinado à Aliança Amazônia Clima, formada por um grupo de 65 instituições socioambientais, acadêmicas e associações comunitárias que une esforços para o enfrentamento das aflições causadas pelas mudanças climáticas na Amazônia.

Manaus/AM - O DJ brasileiro Alok, dono de vários hits incluindo "Hear Me Now", deverá receber a Medalha Ruy Araújo. Um projeto de lei foi apresentado na Assembleia Legislativa do Estado (Aleam) com o objetivo de homenagear o artista.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.