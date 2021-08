All Night é autuado e estabelecimentos são fechados por aglomeração em Manaus

Efetivo ampliado – Por determinação do secretário de segurança pública do Amazonas, General Mansur, a CIF teve o efetivo ampliado. Na noite deste sábado, a ação contou com policiais militares, policiais civis, bombeiros militares, policiais da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), além de agentes da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM), Vigilância Sanitária Municipal (Visa Manaus) e Instituto de Defesa do Consumidor (Procon-AM).

De acordo com o relatório da operação da Central Integrada de Fiscalização (CIF), o All Night Club, localizado na avenida Ephigênio Sales, bairro Aleixo, zona centro-sul da capital, foi autuado pela Visa Manaus por descumprir o decreto e funcionar sem autorização.

