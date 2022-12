Aliado de Bolsonaro, Wilson Lima diz que terá relação pragmática com Lula

Manaus/AM - O governador reeleito do Amazonas, Wilson Lima (União), revelou nesta segunda-feira (26), durante entrevista para rádio local, que ainda não conversou com o presidente eleito Lula (PT). Questionado sobre a relação que vai ter com o novo presidente, Lima respondeu que vai buscar ter um relacionamento pragmático, bem objetivo, para defender os interesses do estado.

“Eu ainda não conversei com o presidente Lula. Todo mundo sabe do meu alinhamento com o presidente Bolsonaro, mas eu não fui eleito sob nenhum prisma ideológico. Por isso, enquanto governador eu preciso agir de forma pragmática e eu não tenho nenhum problema de conversar com quem que seja para poder proteger aquilo que é nosso”, afirmou Wilson Lima.

Wilson Lima não deu indicativo de quando deve procurar Lula para conversar, mas ressaltou que isso deve acontecer “no momento certo”, pois será necessário manter essa relação com o Governo Federal para tratar de alguns assuntos sensíveis ao Amazonas, como a Zona Franca de Manaus (ZFM), questões ambientais, a região de fronteira e a BR-319.