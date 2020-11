Aleam aprova criação de frente de combate à violência contra a mulher

Manaus/AM - A criação da Frente Parlamentar de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, ao Feminicídio e aos Relacionamentos Abusivos na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) foi aprovada e promulgada pela Casa em sessão realizada nessa quarta-feira (18).



O Projeto de Resolução Legislativa (PRL) nº 88/2019, de autoria da deputada Alessandra Campelo (MDB) e do deputado Adjuto Afonso (PDT), tem o objetivo de receber e encaminhar, aos órgãos competentes, consultas e denúncias relativas à violência contra a mulher, ao feminicídio e a relacionamentos abusivos, além de cobrar e incentivar uma estrutura adequada de acolhimento, rede especializada de serviços e cumprimento pleno da legislação para esses crimes.



“É importante não só combater, mas também prevenir, através do combate ao alcoolismo, da ação das igreja e demais religiões, e acima de tudo, promover o acompanhamento psicológico do agressor”, disse o presidente da Aleam, deputado Josué Neto, acrescentando que o auxílio psicológico à pessoa agredida é outro fator importante.