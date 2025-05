Aleam alerta para perigos do abuso sexual infantil no ambiente virtual

Manaus/AM - A Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) iniciou, nesta quinta-feira (22), a programação do Maio Laranja, campanha nacional de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. A Escola do Legislativo Senador José Lindoso promoveu palestras com o tema central do combate a esses crimes no ambiente virtual, marcando a abertura das atividades.

O presidente da Aleam, deputado Roberto Cidade, alertou os estudantes de escolas estaduais sobre o crescente número de crimes sexuais e virtuais contra crianças e adolescentes, inclusive no Amazonas. Ele enfatizou a necessidade de uma ação conjunta da sociedade, pais, familiares e poderes constituídos para propagar mecanismos de proteção e divulgar canais de denúncia, visando empoderar esse público.

Cidade destacou a importância dos Disques 100 e 180 como canais oficiais de denúncia e reforçou a Lei nº 6.775/2024, de sua autoria, que propõe a criação de um programa educativo estadual para prevenir e combater a influência negativa de mídias sociais e jogos eletrônicos que possam levar à violência, automutilação e suicídio entre jovens. A lei sugere ações contínuas de sensibilização nas escolas.

O evento reuniu diversas autoridades e especialistas, como delegadas da Polícia Civil e Federal, uma professora da Ufam e um investigador policial, além da primeira-dama do Legislativo Estadual. Eles compartilharam informações e orientações com alunos de diversas escolas estaduais de Manaus, abordando os perigos e as formas de prevenção e denúncia no ambiente online.

A iniciativa da Aleam, por meio da Escola do Legislativo, visa conscientizar e proteger crianças e adolescentes contra a exploração e o abuso sexual, especialmente no ambiente virtual, reforçando o compromisso do poder legislativo com essa causa durante o Maio Laranja e além.