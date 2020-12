Agroindústria móvel de açaí vai comprar direto dos produtores

Manaus/AM - Na tarde de terça-feira (15), a Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror) participou de encontro para a demonstração de uma agroindústria de açaí móvel, que permitirá a compra do produto diretamente de produtores do interior do estado, evitando atravessadores. O projeto inovador, apresentado na empresa Transportes Bertolini Ltda, consiste em uma balsa para o transporte e o processamento do produto.

O secretário titular da Sepror, Petrucio Magalhães Júnior, esteve presente na visita e demonstrou otimismo com o projeto, que se encontra em estágio final.

Agroindústria móvel

O projeto possui uma capacidade de processamento de 2 toneladas de fruto por hora, chegando a produzir 20 toneladas por dia. Conta com uma linha de produção completamente automatizada e uma câmara frigorífica, com capacidade para 300 toneladas de armazenamento.

Além de possuir filtros de água de última geração, que transformam a água captada do rio em água potável para seus tripulantes, também terá painéis solares em todo seu entorno, gerando energia sustentável e alimentando também uma máquina de gelo, que será distribuído para o ribeirinho, para que possa manter a conservação dos alimentos.