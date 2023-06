Agricultores familiares fazem curso de fruticultura e horticultura em Manaus

Manaus/AM - Cerca de 30 agricultores rurais dos polos agrícolas 4 e 5, das comunidades Colônia Central, Tupé, Tatulândia, Baixote, Bela Vista do Jaraqui e Pagodão, participaram dos cursos de fruticultura e horticultura realizados na Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) do Tupé, cedido pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Semmas).

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc), concluiu e certificou os agricultores nesta quinta, dia 1º.

A ação faz parte do termo de cooperação técnica assinado entre a Semacc, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) e Federação da Agricultura e Pecuária (FAEA) para levar capacitações e profissionalizar o homem do campo. Nesse primeiro curso, cerca de 30 produtores rurais foram capacitados durante três dias com aulas técnicas e práticas de cultivos, plantações e colheitas, ministrados pelo instrutor Thiago Botelho.



A agricultora Clarice de Castro Quinto, da comunidade agrícola Colônia Central, destacou que valeu cada minuto do curso e que está feliz com o certificado.

“Minha comunidade é a mais longínqua, caminhei 45 minutos dentro da mata, e mais 45 de rabeta para estar aqui nesses três dias de grande conhecimento e aprendizado. Nunca a prefeitura havia realizado cursos de profissionalização da produção agrícola nesta região, é uma importante realização para todos nós”, elogiou a agricultora.

No decorrer deste ano, a Semacc, por meio do seu setor de Departamento de Abastecimento e Agricultura (DAA), tem programado mais cursos para os nove polos agrícolas geridos pela Prefeitura de Manaus.

*Com informações da assessoria.