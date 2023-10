Agricultores afetados pela seca no Amazonas receberão recursos do Governo Federal

Manaus/AM -O Amazonas vai receber recursos do Governo Federal para a produção rural e 50 mil cestas básicas para as pessoas afetadas pela estiagem. O anúncio foi feito pelo ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, ao lado do governador Wilson Lima, nesta segunda-feira (30/10). Também foi assinado um Termo de Cooperação Técnica para regularização fundiária e repasse de recursos do programa Bolsa Verde.

O Ministério deve repassar R$ 17 milhões para o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), que compra alimentos produzidos pela agricultura familiar e os destina gratuitamente. O governador Wilson Lima destacou que o trabalho conjunto com o Governo Federal é fundamental para minimizar os impactos da estiagem para os pequenos agricultores.

Até agora, por meio do PAA, mais de mil produtores rurais foram beneficiados com a compra de 2 mil toneladas de produtos de agricultura familiar de 56 cidades do Amazonas. O ministro destacou os novos investimentos no estado.

Outros anúncios

Para melhorar o atendimento aos produtores rurais nos municípios, será repassado R$ 1,2 milhão para a compra de 40 motos. O ministro Paulo Teixeira também anunciou a entrega de mais 50 mil cestas básicas para famílias afetadas pela estiagem e R$ 4,8 milhões do programa Bolsa Verde, que atende prioritariamente famílias em extrema pobreza em pagamentos realizados como complemento de renda para apoiar a conservação ambiental.

Nesta terça-feira (31), o ministro Paulo Teixeira fará a entrega de 500 títulos definitivos em São Gabriel da