Agremiações participam do sorteio da categoria Ouro do Festival Folclórico do Amazonas

Manaus/AM - Foi realizado, nesta terça-feira (06), o sorteio da programação do Festival Folclórico do Amazonas na edição de 2023. Os sorteios definiram as apresentações da categoria Ouro nas mais diversas modalidades.

Ordem de Apresentações

No primeiro dia da categoria Ouro do Festival, dia 15 de julho, sábado, as apresentações iniciam-se às 19h30 e a ordem de modalidades é: Dança Nordestina, Garrote Tradicional, Quadrilha de Duelo, Cacetinho, Dança Regional e Dança Nordestina. As agremiações a se apresentar são, respectivamente: Descendentes de Lampião, Brilho do Campo, Em Busca da Paz, Waimiri Atroari, Lendas e Povos da Amazônia e, finalizando, com Vingadores do Sertão.

No dia 16, domingo, as apresentações têm início às 20h10 e a ordem de modalidades é: Dança Nordestina, Garrote Regional, Quadrilha de Duelo, Cacetinho, Dança Regional e Dança Nordestina. As agremiações a se apresentar são, respectivamente: Nordeste Sangrento, Renascer, Mosketeiros na Roça, Baniwa, Serafina e Cangaceiros de Lampião.

Já no dia 17, segunda-feira, as apresentações iniciam às 20h e a ordem de modalidades é: Dança Nordestina, Garrote Regional, Dança Regional, Quadrilha de Duelo e Dança Nordestina. As agremiações a se apresentar seguem a ordem: Cabras de Capitão Silvino, Estrelinha, Do Curió, Pistoleiros na Roça e Justiceiros do Sertão.

A terça-feira (18) terá apresentações com início marcado também para as 20h, a ordem das modalidades está ordenada na sequência: Quadrilha Tradicional, Tribo, Quadrilha Tradicional, Cacetinho e Quadrilha Tradicional. As agremiações serão, respectivamente, Jaq na Roça, Manaú, Explosão na Roça, Jurupixuna e Brotinhos de Petrópolis.

Na quarta-feira (19) o horário segue às 20h com ordem de modalidades postas nesta ordem: Quadrilha Tradicional, Tribo, Quadrilha Tradicional, Cacetinho e Quadrilha Tradicional. A ordem de agremiações é: Juventude na Roça, Dos Barés, Junina Diva, Pidá Djapá e Marupiaras do Amazonas.

No dia 20, quinta-feira, as apresentações têm início às 20h e a ordem de modalidades é: Quadrilha Tradicional, Tribo, Quadrilha Tradicional, Cacetinho, Quadrilha Tradicional. A ordem de agremiações é: Sete Quedas na Roça, Maués, Explosão Junina na Roça, Manau e Manto Azul.

Na sexta-feira (21), o início também está marcado para 20h e a ordem de modalidades segue: Quadrilha Tradicional, Tribo, Quadrilha Tradicional, Dança Internacional e Quadrilha Tradicional. A ordem das agremiações é: Olinda na Roça, Cuxi Miraíba, Nhô Chico Junino, Cia Artística Caracalla e Junina Caipira na Roça.

Já no sábado (22), o horário retorna para 19h30, iniciando com a modalidade da Ciranda, em seguida Tribo, Dança Internacional, Ciranda, Dança Nacional e Ciranda novamente. Respectivamente, os grupos a se apresentar são: Maravilha, Dos Kayapós, Al-Karak, Sensação da Raiz, Café do Ajuricaba e Independente do Coroado.

No domingo (23) o início das apresentações se mantém às 19h30 e a ordem de modalidades é: Ciranda, Quadrilha Alternativa, Dança Internacional, Ciranda, Dança Nacional e Ciranda. Sendo as agremiações, respectivamente: Tradição da Ciranda, Guardiões das Estrelas, Caxemira, Força Jovem, Rancho Manauara e Da Visconde.

Segunda-feira (24) o horário para início das apresentações retorna para às 20h. A ordem de modalidades é: Ciranda, Quadrilha Alternativa, Dança Internacional, Dança Nacional e Ciranda. A ordem das agremiações é: Explode Coração, Funk na Roça, Grupo Amazonas Arte Livre de Dança Gald, Café XV de Outubro e Do Binha.

Na terça-feira (25) as apresentações se mantém às 20h e a ordem das modalidades são: Ciranda, Quadrilha Alternativa, Dança Internacional, Dança Nacional e Ciranda. A ordem das agremiações está, respectivamente, assim: Rosas de Ouro, Furacão Mistura de Ritmos, Odályk, Café da Redenção e Imperatriz do Norte.

Já na quarta-feira (26), também com início às 20h, as modalidades iniciam pela Quadrilha Cômica, seguida de Dança Nacional, Quadrilha Nacional, Quadrilha Cômica, Dança Nacional e Quadrilha Cômica. As apresentações das agremiações seguem nesta ordem: Pedro e Pedrita, Afro Brasileira, As Poderosas na Roça, Candomblé Afro e Garotas da Noite.

O Festival retorna na sexta-feira (28), com a modalidade Boi Bumbá Master B durante toda a noite seguindo a ordem de agremiações: Clamor de um Povo, Tira Prosa e Brilhante.

No último dia, sábado (29), a modalidade Boi Bumbá Master A também segue por toda noite com a seguinte ordem de agremiações: Galante de Manaus, Corre Campo e Garanhão.

