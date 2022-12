Agendamento para visitação à Casa do Biscoito e Fábrica do Papai Noel em Manaus começa hoje

Manaus/AM - Diversão com hora marcada. Nesta sexta-feira (09), às 15h, novo agendamento de vagas para visitação dos espaços Casa do Biscoito e Fábrica do Papai Noel será aberto no Portal da Cultura (cultura.am.gov.br). Para participar das atrações, o público não paga nada, mas precisa garantir a vaga no portal. As demais atividades, sem a necessidade de agendamento, seguem no Largo do São Sebastião e espaços culturais, durante a semana do dia 12 a 18 de dezembro.

A programação da semana de 12 a 18 de dezembro traz destaques como a exibição de filmes natalinos no Museu do Homem do Norte e no Cineteatro Guarany, além da “Feira ExpoMulher – Edição de Natal”, no Palacete Provincial, na Praça Heliodoro Balbi, no Centro, que acontecem entre os dias 15 e 17 de dezembro.

O Largo de São Sebastião também oferece uma ampla programação de quarta-feira a domingo, das 18h às 20h. Shows musicais no palco, como do cantor Adriano Arcanjo, que abre agenda da semana no palco do Largo, dia 15 de dezembro; entre outras atrações, a partir das 17h, a Orquestra de Violões do Amazonas (Ovam) e o show musical com Grupo Vocal dos Corpos Artísticos (GVCA), se apresentam nos dias 17 e 18, respectivamente.