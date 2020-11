Agendamento eletrônico da Amazonprev chega a mais de 1,5 mil usuários

Manaus/AM - Desde sua instalação, em julho deste ano, o sistema de agendamento eletrônico da Fundação Amazonprev já proporcionou comodidade e segurança a mais de 1,5 mil aposentados e pensionistas. O serviço é disponibilizado no site www.amazonprev.am.br e se traduz numa oportunidade de o próprio usuário marcar seu atendimento presencial no dia e horário mais conveniente.

Dentre os serviços mais procurados pelos beneficiários da previdência do Amazonas, a consulta de processo, na qual o servidor ativo busca informações sobre o estágio em que se encontra seu pedido de aposentadoria, liderou os agendamentos, com 495 solicitações. Outro serviço que apresentou alta foi o de pensão por morte que, infelizmente incentivado pelo cenário do covid-19, saltou para 325 pedidos.

Acesso rápido

Para acessar o sistema, os beneficiários devem clicar no link do “Agendamento”, disponível no site www.amazonprev.am.gov.br. O primeiro passo é a realização de um cadastro e a criação de senha, o que permitirá visualizar os serviços disponíveis e confirmar o atendimento.

Após a confirmação, o usuário deve escolher a data e hora em que deve comparecer à sede da Amazonprev, bem como ter ciência da documentação necessária ao serviço agendado.



Consultas

Para os casos de dúvidas, a Amazonprev disponibiliza seus canais de comunicação ao público:

Central de Atendimento: 3627-3401 e 3627-3421

Fale Conosco: 3627-3424

E-mail: [email protected]