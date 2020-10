Aeroporto vai ser reformado no Amazonas com recursos federais

Manaus/AM – O governador Wilson Lima anunciou, nesta sexta-feira (30), o início da reforma do aeroporto de Barcelos, principal destino de visitantes nacionais e estrangeiros que vêm ao estado para a prática da pesca esportiva.

A obra faz parte do 'Programa Amazone-se', plano de retomada do turismo elaborado pela Empresa Estadual do Turismo (Amazonastur) e que, além de melhoria de infraestruturas turísticas, prevê ações de promoção, ordenamento do setor e suporte ao empresariado.

"O município de Barcelos tem um potencial muito grande para o turismo, e o aeroporto é uma das principais portas de entrada desse turista que chega aqui, principalmente o turista americano e o europeu, que têm um perfil mais exigente. Já era um desejo aqui do município que efetivamente essa situação acontecesse", destacou o governador.

O valor global da reforma está orçado em mais de R$ 1,4 milhão. Os recursos federais são provenientes de emenda parlamentar. A previsão de conclusão das obras é para o primeiro semestre do ano que vem. O projeto já foi licitado e a vencedora do certame para executar as obras já foi declarada.

Estrutura

O projeto prevê a duplicação do tamanho do atual terminal de passageiros. Além disso, com a obra, será ordenado o fluxo de embarque e desembarque possibilitando conforto aos usuários. Haverá área para serviços no saguão e o prédio será modernizado internamente e externamente.

As obras não foram iniciadas por impedimento expresso na legislação eleitoral que prevê, como conduta vedada à Caixa Econômica Federal, autorizar o início dos trabalhos. Após o período eleitoral, a ordem de serviço será feita para o início das obras.