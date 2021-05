Aeroporto de Manaus começa testagem para evitar entrada da variante indiana

A partir de segunda-feira (31), o Aeroporto Internacional Eduardo Gomes terá testagem e monitoramento com o objetivo de detectar a entrada da variante indiana, chamada de B.1.617.

A equipe, que já passou por treinamento nessa sexta (28), realizará a testagem de pelo menos 10% dos passageiros de cada um dos voos que chegam diariamente ao aeroporto, atuando em turnos de 12 horas, para vigilância por 24 horas.

A equipe de testagem foi orientada pela Semsa a notificar a origem dos voos de cada passageiro; de onde ele vem; se já foi vacinado; o número do assento na aeronave, pois se o resultado do exame for positivo será possível identificar os passageiros que sentaram próximo e solicitar os números de telefone para o telemonitoramento dos positivados.

Cerca de 1.600 passageiros desembarcam por dia no aeroporto de Manaus. A meta inicial é de testar pelo menos 10% desse público, diariamente. As ações de conscientização dos passageiros devem iniciar ainda a bordo das aeronaves, sendo intensificada por meio do sistema de som do aeroporto.

Quando desembarcarem, as pessoas serão conduzidas para o saguão principal, registradas ainda na parte interna, e a coleta será feita no portão 2C, já na área externa, no térreo do aeroporto. Os resultados dos testes devem ser conhecidos em até 48 horas após a realização. Os casos suspeitos e positivos deverão ficar em quarentena.

Ao todo o Brasil tem 8 casos confirmandos da variante indiana.