Aeronaves de outros estados vão auxiliar combate a queimadas no Amazonas

Manaus/AM - Duas aeronaves vindas do Mato Grosso do Sul e do Distrito Federal devem chegar no Amazonas, nesta quarta-feira (4), para intensificar as ações realizadas pelo Corpo no combate aos focos de queimadas na Região Metropolitana de Manaus.

O governo do Mato Grosso enviará um helicóptero com um equipamento chamado de ‘bambi-bucket’, uma espécie de cesto capaz de despejar cerca de 300 litros de água em cada sobrevoo. Já a aeronave vinda de Brasília, é capaz de transportar mais de 3 mil litros de água.

Segundo o governador do Amazonas, Wilson Lima, o estado ainda está articulando apoio com outros estados de São Paulo e Rio de Janeiro para que possam ceder aeronaves. Além disso, o Governo Federal e as Forças Armadas também vão ajudar com apoio logístico para entrega de alimentos.

Na sexta-feira (29), a Marinha do Brasil também disponibilizou dois helicópteros com bambi-bucket para auxiliar os bombeiros.