Adolescentes suspeitos da morte de esquartejado no Iranduba são apreendidos

Manaus/AM - Três adolescentes, de 15 e 16 anos, foram apreendidos nesta quarta-feira (06) suspeitos de terem envolvimento na morte de Francisco Adriano Viana da Silva que tinha 23 anos quando foi esquartejado no município de Iranduba, no dia 31 de dezembro de 2021.

De acordo com informações da polícia, Francisco, conhecido como 'Thor', foi feito de refém pelo trio após ser instruído pela organização criminosa a que pertencia para ir até a rua Eron Bezerra, no bairro Graça Lopes, naquele município. Segundo o delegado do 31º DIP, Raul Augusto Neto, o homem teria foi morto por se envolver com a ex-companheira do líder do grupo.

A ação criminosa também contou com a participação de outros indivíduos, presos em outra ocasião. A vítima foi esquartejada pelo grupo e enterrada em uma área de mata no mesmo local em que o crime ocorreu.

Procedimentos- Os adolescentes serão transferidos à Unidade de Internação Provisória (UIP) e irão responder por atos infracionais análogos aos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver.