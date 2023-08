Adolescente escapa de morrer queimado após incêndio em casa no Amazonas

A partir do acionamento, os bombeiros se deslocaram rapidamente para o lugar do incêndio, no bairro São Domingos Sávio, naquele município.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, foram utilizados, aproximadamente, 8 mil litros de água para conter as chamas.

Um adolescente, que não teve a idade informada, escapou da morte na noite dessa quarta-feira (2), após um incêndio tomar conta da casa que ele estava no município de Humaitá (a 590 quilômetros da capital). As chamas foram controladas pelos bombeiros e o jovem levado a uma unidade de saúde.

