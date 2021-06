Adolescente é apreendido suspeito de matar homem a facadas no Amazonas

Manaus/AM - Um adolescente de 17 anos foi apreendido, em flagrante, por ato infracional análogo ao crime de homicídio cometido contra Jefferson Santos de Oliveira, que tinha 26 anos, no bairro São Carlos.

De acordo com o investigador Utarciso Araújo, gestor da DIP, ocorreu o crime ocorreu na madrugada de domingo (27), na Estrada de Anori. O suspeito fugiu depois de ter cometido o ato infracional.

As equipes de investigação e uma guarnição da PM-AM foram acionadas, e realizaram buscas afim de localizá-lo. “Fizemos diligências policiais pela localidade, e após uma denúncia anônima conhecimento da autoria do crime. A denunciante, que tem sua identidade preservada, relatou ainda o endereço da moradia do menor. Tentamos contato com a família dele, e verificamos a veracidade das informações. Em seguida, fomos avisados ​​de que o mesmo iria se entregar ”, relatou a autoridade policial.

Conforme o investigador, no momento da apreensão, o menor confessou o delito, e contou que na ocasião do crime ele estava em um bar na companhia de dois amigos, quando Jefferson chegou e o agrediu com tapas, murros e chutes. Ainda conforme o investigador, a vítima foi atingida com inúmeros golpes de faca nas costas, tórax, rosto, pescoço, axila e cabeça. Ele ainda chegou a ser socorrido e levado para o hospital região, mas não resistiu.

O menor irá responder por ato infracional análogo ao crime de homicídio. Após os procedimentos cabíveis na delegacia, permanecerá na carceragem da unidade policial à disposição da Justiça.