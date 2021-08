Adolescente de 15 anos desaparece no Rio Amazonas após pular de flutuante

Familiares informaram que Manoela não sabia nadar. A Marinha e o Corpo de Bombeiros foram acionados para realizar as buscas e são aguardados no local.

Manaus/AM - Manoela da Silva, uma adolescente de 15 anos, desapareceu no Rio Amazonas, após pular de flutuante na manhã deste domino (29), em Itacoatiara, no interior do Amazonas.

