Adolescente de 15 anos desaparece ao sair para caçar no Amazonas

Manaus/AM - O adolescente Raimundo Lima, de 15 anos, está desaparecido desde o dia 2 de julho deste ano, quando saiu para caçar em uma área de mata do município de Barcelos, no interior do Amazonas.

Segundo informações de três homens que estavam com o jovem na região do Rio Madixí, Raimundo teria se separado do trio, e momentos depois, ouviu-se o barulho de arma de fogo no meio da floresta.

Os homens voltaram para a Barcelos e pediram ajuda. A Defesa Civil e o Exército logo deram início nas buscas, mas sem êxito.

O Corpo de Bombeiros também foi acionado e chegou na última sexta-feira (14), para ajudar a procurar o adolescente, que seguia desaparecido até este sábado (15).