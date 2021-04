Adolescente amazonense é morta a facadas por facção criminosa em Rondônia

De acordo com informações da polícia, a jovem viajou a convite de um homem que ela teria conhecido pela internet. Ele era membro de uma facção criminosa e foragido do sistema penitenciário. A vítima foi morta com aproximadamente 20 facadas após ter sido reconhecida como membro de uma facção oposta.

Manaus/AM - O corpo da adolescente Débora Alice da Silva Braga foi encontrado, neste sábado (10), em Rondônia, no entanto, ela só foi identificada nesta segunda-feira (12). Débora era de Humaitá, interior do Amazonas, e teria viajado até Porto Velho para encontrar um suposto namorado.

