Coari/AM - O atual prefeito de Coari, Adail Filho (PP), tem a preferência do eleitorado daquele município. A informação é de pesquisa realizada no município e autorizada pelo Superior Eleitoral (TSE) sob número AM-00980/2020, com margem de erro de 5%, para mais ou para menos.

A pesquisa do Instituto Pontual, divulgada nesta sexta-feira, 16, dá ao atual prefeito de Coari a preferência de 56% das intenções de votos.