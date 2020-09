Adail Filho oficializa candidatura à reeleição em Coari

Amazonas - Na noite da última sexta-feira, (4), foi realizada a Convenção Municipal dos partidos Progressistas, PL, PSD, Republicanos, PTB e MDB em Coari. A programação foi transmitida de forma virtual pelos partidos, por conta da pandemia do novo coronavírus, seguindo todos os cuidados necessários, como o distanciamento social entre os participantes e uso de equipamentos de proteção pelos presentes.

O Partido Progressista (PP), oficializou a candidatura de Adail Filho a reeleição no pleito municipal e como vice-prefeito, o presidente da Câmara Municipal Keitton Pinheiro. Em 2016, Adail Filho também concorreu ao cargo de prefeito, pelo mesmo partido, obtendo 54,97% dos votos válidos, representando mais de 20 mil votos.

Ao assumir a administração municipal em 2017, Adail Filho encontrou o município de Coari sem o mínimo de estrutura, na área da saúde, na educação, limpeza pública, além do pagamento de servidores e fornecedores em atraso. Com planejamento e trabalho, a gestão alcançou muitas melhorias com recursos próprios, melhorias que há muito tempo não eram vistas na cidade pela gestão anterior. A população reconhece que a cidade passou por uma verdadeira transição, do descaso ao abandono, Coari conseguiu se reinventar com políticas públicas eficazes. Dentre tantas transformações e benfeitorias em diversos setores, a saúde do município se destaca, visto que atualmente é referência no estado do amazonas.

Na convenção o candidato a vice-prefeito de Coari Keitton Pinheiro salientou que a função do vice é estratégica em uma administração. “É o reserva que precisa estar pronto a qualquer momento e para qualquer missão. É o braço que vai acolher e proteger aonde o prefeito não puder estar. Sou devoto de Santana e São Sebastião. Aprendi a ter a fé como escudo e a verdade como espada. E é com essas armas que me apresento como um soldado deste grupo, para ao seu lado Adail Filho, lutar o bom combate em favor dos coarienses e de um futuro cada vez mais glorioso para esta terra. Ouvindo o apoio de todos os partidos, confiando a nós esta responsabilidade, não posso dizer outra coisa, senão reafirmar que sempre fui e continuarei sendo um fiel soldado deste grupo. Um defensor do bem e do progresso de Coari. Os fundamentos para que Coari voltasse a ser uma cidade digna já foram lançados. Agora é hora de avançar cada vez mais rápido para fazer de nossa cidade não apenas uma referência para o Amazonas, mas uma referência para o Brasil. Uma referência da boa gestão e do espírito forte e guerreiro de nossa gente”, declarou.

Adail filho agradeceu primeiramente a Deus pela oportunidade, a presença e apoio de todos os partidos, em especial ao partido Progressistas por acreditar e confiar em seu potencial para o desenvolvimento da cidade. “A eleição está cada vez mais próxima e dessa vez não é só mais uma eleição. É mais uma ponte que nós construiremos em direção a um futuro glorioso ou uma ponte que destruiremos atrasando novamente nossa história”, destacou.

Durante a convenção, o candidato a reeleição Adail Filho relembrou que há 4 anos Coari estava destruída. “Com crueldade, os adversários que se levantam contra nossa administração retiraram tudo do povo. Retiraram os programas sociais, a infraestrutura, a educação, a cultura, a saúde, a dignidade. Retiraram o sorriso do rosto dos coarienses e pisaram sobre seus sonhos sem o mínimo de piedade. Nesta eleição temos a responsabilidade de proteger o cargo mais importante que existe em Coari e este cargo não é o cargo de prefeito, nem de vice, nem de vereador, o cargo mais importante é o de cidadão coariense. Hoje Coari é uma das cidades que mais se desenvolveu no Estado do Amazonas, referência tanto em infraestrutura, quanto em educação e saúde e isto é só o começo da nossa vitória como povo”, finalizou.

Além da chapa para disputar a prefeitura, os partidos confirmaram 112 nomes como candidatos ao legislativo.

Progressistas (PP)

Na convenção foram confirmadas 22 candidaturas ao legislativo, sendo 15 homens e 7 mulheres.

Partido Liberal (PL)

Na convenção foram confirmadas 23 candidaturas ao legislativo, sendo 16 homens e 7 mulheres

Partido Social Democrático (PSD)

No encontro, foram lançados 23 candidatos a vereadores, sendo 16 homens e 7 mulheres

Republicanos

Na convenção, foram confirmados 23 candidatos a vereadores, sendo 16 homens e 7 mulheres

Partido Trabalhista Brasileiro (PTB)

No PTB, está na disputa 1 candidata a vereadora

Movimento Democrático Brasileiro (MDB)

No MDB foram lançados 20 candidatos a vereadores, sendo 14 homens e 6 mulheres

Durante a convenção partidária, os Senadores Eduardo Braga, Omar Aziz, os Deputados Federais Atila Lins, Marcelo Ramos, Sidney Leite, Silas Câmara, além dos Deputados Estaduais Dermilson Chagas e Dra. Mayara Pinheiro manifestaram apoio e entusiasmo à reeleição do atual prefeito de Coari, Adail Filho.