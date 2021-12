Adail Filho não descarta candidatura a governador do Amazonas

O ex-prefeito de Coari, Adail Filho (PP) afirmou nesta segunda - feira que não descarta uma candidatura ao governo do Amazonas no ano que vem.

“Eu acredito que o estado precisa de um gestão moderna, com mais rigidez, com experiência, disposição, com conhecimento do interior, uma pessoa que saiba fazer e realizar”, afirmou o ex-prefeito de Coari.

Adail ainda fez um aceno para o governador Wilson Lima (PSC), afirmando que jamais teve problemas com nenhum governador durante sua gestão de prefeito, que no total, foram quatro (José Melo, Davi Almeida, Amazonino Mendes e Wilson) e que nunca foi adversário do atual governador.

“Sempre tive uma boa conversa com todos os governadores. Nós não somos adversários do Wilson. O adversário do Wilson é o Amazonino, o Eduardo Braga, Ricardo Nicolau”, declarou Pinheiro.

O ex-prefeito esclareceu que o desejo de ser governador pode ficar mais para frente e que hoje, é pré-candidato a deputado federal nas em 2022.

“Ta muito cedo pra mim, eu sou muito jovem, preciso de mais experiência. Eu tenho humildade pra reconhecer isso. Por isso eu vou dar um passo de cada vez. Sou pré-candidato a deputado federal, pois acredito que na Câmara eu posso ajudar a melhorar a vida do povo amazonense”, finalizou o político.