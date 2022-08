Adail Filho é confirmado candidato a deputado federal

O evento tornou oficial a candidatura de outros 8 candidatos a Deputado Federal e 25 candidatos a Deputado Estadual, entre eles, a candidata a reeleição, Dra. Mayara, irmã de Adail Filho, que entrou para a história do Estado após se tornar a mulher com maior votação, há 4 anos atrás.

Na ocasião, Adail Filho que foi eleito prefeito de Coari por duas vezes, assinou a ata que o oficializa candidato a uma das vagas do parlamento federal. O candidato afirmou que esse é mais um passo rumo a melhoria para o Amazonas. “Demos mais um passo rumo a efetivar um projeto que temos discutido com a população do interior e dos bairros de Manaus. Estamos confiantes porque temos sido recebidos com muito carinho e confiança por onde passamos”, afirmou o candidato.

